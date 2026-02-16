 Афганские талибы готовы предложить помощь Ирану в случае удара США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Афганские талибы готовы предложить помощь Ирану в случае удара США

First News Media10:17 - Сегодня
Афганские талибы готовы предложить помощь Ирану в случае удара США

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» готово оказать помощь и содействие Ирану в случае американского удара по Исламской Республике, однако не намерено участвовать в войне с США, пишет The Jerusalem Post.

«Талибан» окажет помощь и содействие Исламской Республике Иран в случае ударов США по стране", - приводит издание заявление пресс-секретаря движения Забихуллы Муджахида, выступавшего в воскресенье на радио.

По словам Муджахида, афганский народ «проявит сочувствие и, возможно, будет сотрудничать с Ираном по запросу», однако он подчеркнул, что это не приведет автоматически к участию афганских талибов в «ответной войне против США».

The Jerusalem Post обращает внимание, что послание талибов заключается в том, что они не хотят конфликта между США и Ираном, считают предпочтительными дипломатические меры и продолжение переговоров по иранской ядерной программе.

В воскресенье о том, что Вашингтон пока настроен решать ядерную проблему Ирана путем дипломатии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Ожидается, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном пройдет во вторник в Женеве.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.

Американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, ранее сообщали, что США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о ее начале. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.

Источник: Интерфакс

Поделиться:
303

Актуально

Мнение

Стратегическое партнерство на высоте: Баку и Белград формируют новую архитектуру ...

Политика

Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского ...

Xроника

Президенты Азербайджана и Сербии приняли участие в неформальном завтраке - ФОТО

Общество

В марте будет 17 нерабочих дней

В мире

Правящая партия Армении: перед законом все равны, в том числе католикос

В Израиле гражданина страны арестовали по подозрению в работе на Иран

В канцелярию Нетаньяху поступил подозрительный конверт

Обнародован предвыборный список правящей партии Армении во главе с Пашиняном

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Ради предотвращения раскола: в Кыргызстане уволен глава нацбезопасности

Эрдоган отложил завтрашний визит в ОАЭ из-за болезни Аль Нахайяна

«По 12 часов тренировок в день»: тюрьмы для похудения в Китае - ВИДЕО

В Бенине Boeing совершил аварийную посадку из-за развалившегося в небе двигателя - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского региона и Балкан

Сегодня, 13:42

СМИ: Глава TƏBİB Вугар Гурбанов освобожден от занимаемой должности

Сегодня, 13:38

Президенты Азербайджана и Сербии приняли участие в неформальном завтраке - ФОТО

Сегодня, 13:32

Стратегическое партнерство на высоте: Баку и Белград формируют новую архитектуру сотрудничества

Сегодня, 13:28

Продолжается прием заявок на Urban Expo в рамках WUF13 в Баку

Сегодня, 13:25

В марте будет 17 нерабочих дней

Сегодня, 13:05

Очередная группа переселенцев в составе 30 семей отправилась в город Ходжалы - ФОТО

Сегодня, 12:53

Правящая партия Армении: перед законом все равны, в том числе католикос

Сегодня, 12:50

В Израиле гражданина страны арестовали по подозрению в работе на Иран

Сегодня, 12:40

Cтратегический и культурный центр региона: Каким увидел Баку XIX века Александр III - ФОТО

Сегодня, 12:23

В канцелярию Нетаньяху поступил подозрительный конверт

Сегодня, 12:15

Судебный процесс по делу Варданяна продолжится 17 февраля

Сегодня, 12:12

В Баку состоялся Венский благотворительный бал в Fairmont Flame Towers - главное международное светское событие сезона - ФОТО

Сегодня, 12:10

Обнародован предвыборный список правящей партии Армении во главе с Пашиняном

Сегодня, 12:07

Доля экс-министра Украины в схеме «Мидас» составила $12 млн, установило следствие

Сегодня, 12:03

В клинике «Medi Hall» начато расследование после смерти пациентки - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:50

В Берлине прошли Дни азербайджанского кино - ФОТО

Сегодня, 11:42

В сербской общественно-политической газете «Politika» опубликована статья о городе Агдам

Сегодня, 11:35

Сын свергнутого шаха призвал США к «гуманитарной интервенции» в Иран

Сегодня, 11:32

Садыр Жапаров исключил переворот в Кыргызстане

Сегодня, 11:25
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36