В Ирландии художники будут получать по €325 в неделю от государства

Правительство Ирландии запускает программу базовой финансовой поддержки представителей творческих профессий, в рамках которой около 2000 художников и деятелей искусства будут получать гарантированный доход на протяжении трёх лет.

Инициатива направлена на то, чтобы дать участникам возможность сосредоточиться на творческой работе, сохраняя при этом стабильный уровень жизни.

Программа стала продолжением трёхлетнего пилотного проекта и рассчитана на специалистов, соответствующих установленным критериям отбора. Предполагается, что участники будут еженедельно 386 долларов (примерно 656 манат). По завершении основного трёхлетнего периода предусмотрен дополнительный трёхмесячный этап, в течение которого размер выплат будет постепенно сокращаться.

Получаемый доход подлежит налогообложению, однако не зависит от объёма занятости или количества выполненной работы. Таким образом, инициатива призвана обеспечить творческим специалистам финансовую предсказуемость, облегчить планирование будущего и снизить необходимость совмещать искусство с другими источниками заработка.

Принять участие в программе смогут представители различных направлений искусства, включая писателей, художников, актёров, музыкантов, режиссёров и специалистов по гриму.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова