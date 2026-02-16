Экс-министру энергетики Украины предъявлены обвинения

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что бывшему министру энергетики и экс-главе Минюста Герману Галущенко, фигурирующему в деле бизнесмена Тимура Миндича о масштабном хищении средств в украинском «Энергоатоме», предъявлены обвинения.

«НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расширили круг подозреваемых по делу «Мидас». Бывший министр энергетики (2021-2025 гг.) изобличен в отмывании средств и участии в преступной организации», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Фамилия фигуранта на названа, но в указанное время пост главы Минэнерго занимал Галущенко. В НАБУ уточнили, что обвинение предъявлено по статьям об участии в преступном объединении, а также об отмывании доходов в особо крупном размере, полученных преступным путем.

15 февраля НАБУ сообщило, что бывший министр задержан при попытке выехать из страны. По информации издания «Украинская правда», Галущенко ночью сняли с поезда.

Герман Галущенко был министром энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025-го, затем президент Украины Владимир Зеленский назначил его на пост министра юстиции страны. 10 ноября НАБУ провело обыски у Галущенко, а также в «Энергоатоме» и у давнего соратника Зеленского, бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. На фоне скандала 12 ноября Галущенко был отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции страны.

По данным следствия, организаторы преступной схемы в «Энергоатоме» требовали «откат» в размере от 10% до 15% стоимости контрактов предприятия. В частности, контрагентам «Энергоатома» приходилось платить «откат», чтобы избежать блокировку платежей за предоставленные услуги, поставленную продукцию или лишения статуса поставщика.

«Фактически была создана система, при которой стратегическим предприятием с доходом более 200 миллиардов гривен руководили не топ-менеджеры, наблюдательный совет или государство как собственник, а постороннее лицо, которое, не имея полномочий, взяло на себя роль теневого управленца», - говорилось в официальном сообщении НАБУ.

Источники: ТАСС и DW