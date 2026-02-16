Садыр Жапаров исключил переворот в Кыргызстане

Предпосылок для совершения переворота в Кыргызстане не существует.

Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству «Кабар».

«Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, закон этого не предусматривает, а во-вторых, такой ситуации не существует», - сказал он.

Напомним, что 10 февраля глава Жапаров уволил своего давнего и близкого соратника Камчыбека Ташиева с должности зампреда кабмина и главы Госкомитета нацбезопасности. После этого в отставку ушел спикер парламента и были освобождены от должности несколько министров.

Министерские отставки были продолжены сегодня: были уволены министры чрезвычайных ситуаций, природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также транспорта и коммуникаций.