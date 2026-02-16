Обнародован предвыборный список правящей партии Армении во главе с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал предвыборный список кандидатов в депутаты от правящей партии «Гражданский договор», сформированный по итогам первого этапа внутрипартийного голосования.

Всего в списке 274 фамилии. В первую десятку, возглавляемую премьером, также входят министр обороны Сурен Папикян, министр экономики Геворг Папоян, глава МИД Арарат Мирзоян, спикер парламента Ален Симонян, вице-спикер Рубен Рубинян, глава Аппарата премьера Араик Арутюнян.

Очередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 7 июня 2026 года.

