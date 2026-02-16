 Правящая партия Армении: перед законом все равны, в том числе католикос | 1news.az | Новости
Правящая партия Армении: перед законом все равны, в том числе католикос

First News Media12:50 - Сегодня
При действующей власти все граждане Республики Армения стали равны перед законом.

Об этом заявил секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян, отвечая на вопрос, не испытывают ли власти неловкости в связи с преследованием католикоса всех армян Гарегина II.

По словам депутата, если возникнет необходимость начать правовой процесс, он обязательно будет начат. Причем независимо от статуса того или иного гражданина.

Источник: News.am

