Очередная группа переселенцев в составе 30 семей отправилась в город Ходжалы - ФОТО

16 февраля очередная группа переселенцев в составе семей, ранее временно проживавших в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях была отправлена из Агдама в город Ходжалы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в город Ходжалы переселяются 30 семей – 149 человек.

Жители, отправляющиеся спустя долгие годы в родные края для постоянного проживания, встретили возвращение с чувством огромной радости. Они поблагодарили Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу, также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.