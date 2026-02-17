Рост числа ДТП с участием грузовиков вызывает серьёзную обеспокоенность - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям грузовых автомобилей.

В обращении отмечается, что рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием грузовиков вызывает серьёзную обеспокоенность и подчеркивается следующее: «Не случайно грубые нарушения правил со стороны водителей грузового транспорта - превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования, движение по левой полосе при свободной правой и непредоставление дороги транспортному потоку сзади - не только вызывают обоснованное недовольство других водителей, но и создают высокий риск аварий».

К числу наиболее распространённых нарушений также относятся эксплуатация технически неисправных автомобилей, управление транспортом в утомлённом или сонном состоянии, неправильная упаковка груза, отвлекающие действия за рулём, а также незаконная парковка на обочинах.

Отмечается, что наблюдения показывают, что большинство дорожно-транспортных происшествий на автомагистралях происходит именно по причине подобных нарушений.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям грузовых автомобилей с призывом воздерживаться от перечисленных нарушений, с уважением относиться к другим участникам движения и, демонстрируя высокий профессионализм, вносить вклад в формирование культуры вождения: «Не забывайте: ответственность на дороге важна для безопасности как нашей собственной, так и других участников движения».