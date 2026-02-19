Задержаны лица, продававшие наркотики через социальные сети - ВИДЕО

Сотрудники 17-го отделения полиции Нaримановского районного управления полиции в ходе мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задержали ранее судимых 29-летнего Эльчина Багирова и 37-летнего Алиагу Вагабова.

У указанных лиц было обнаружено и изъято в общей сложности 6 килограммов наркотических средств - опий и марихуана, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

Установлено, что Э. Багиров и А. Вагабов осуществляли онлайн-продажу наркотиков через социальные сети.

В результате других оперативных мероприятий сотрудники отдела задержали ещё 10 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, и привлекли их к ответственности. Также было установлено, что один из них - ранее судимый Турал Мамедов - занимался кражей водяных счётчиков, установленных в подъездах жилых домов на территории столицы.

По данным фактам продолжаются следственные действия.