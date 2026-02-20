Заур Ягубов назначен председателем Правления Сураханского машиностроительного завода

Заур Ягубов назначен на должность председателя Правления Сураханского машиностроительного завода.

Согласно информации baku ws, соответствующее кадровое решение принято в рамках обновления управленческой команды предприятия.

Заур Ягубов обладает большим опытом работы в сфере антикризисного управления и корпоративного администрирования. В разные годы он занимался вопросами оптимизации управленческих процессов и построения устойчивых производственных моделей, в том числе работал на предприятиях, находившихся в сложной экономической ситуации.

Ожидается, что его назначение на пост председателя Правления Сураханского машиностроительного завода внесет вклад в повышение эффективности управления предприятием и реализацию задач по модернизации производственного потенциала.