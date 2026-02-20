Полиция борется с загрязнением побережья Каспия: десятки оштрафованы

Сотрудники полиции совместно с другими государственными ведомствами продолжают проводить профилактические мероприятия для обеспечения экологической стабильности на побережье Каспийского моря.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, во время очередных рейдов в Баку, Сумгайыте, а также в Хачмазском и Лянкяранском районах были выявлены случаи выбрасывания бытовых отходов в неположенных местах и несанкционированного слива сточных вод.

В частности, было установлено, что в Хазарском, Сабаильском, Гарадагском, Пираллахинском и Сураханском районах Баку 25 человек, а в Сумгайыте, Хачмазе и Лянкяране 30 человек выбрасывали мусор мимо урн и сливали технические и сточные воды в непредназначенные для этого места.

В отношении этих лиц сотрудники полиции приняли административные меры. Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности, продолжаются.