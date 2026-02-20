В Баку женщины в хиджабах ограбили магазин вблизи мечети

Сегодня в поселке Кешля произошло ограбление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, несколько женщин в хиджабах вошли в магазин сети «Al Market», расположенный вблизи мечети Кешля.

В ответ на запрос Qafqazinfo в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что подозреваемые являются лицами, занимающимися попрошайничеством и ведущими бродячий образ жизни: «Из магазина было похищено несколько пачек табачных изделий. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование».

В сети «Al Market» также подтвердили Qafqazinfo факт происшествия. Было отмечено, что кражу совершила группа женщин, предположительно цыганской национальности. Нападения с применением ножа зафиксировано не было. В отношении данных лиц будут приняты меры правового характера.

Отметим, что первую информацию об инциденте распространил ресурс Globalinfo.az.