Как изменилось число браков и разводов в Азербайджане за прошлый год?

Обнародована статистика браков и разводов за прошлый год.

Как сообщает 1news.az, данные показатели отражены в публикации Государственного комитета статистики, посвященной макроэкономическим индикаторам экономического и социального развития страны.

Согласно отчету, районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции за прошлый год в стране было зарегистрировано 48 546 браков и 20 675 разводов.

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом количество браков на каждые 1000 человек населения сократилось с 4,9 до 4,7, а количество разводов снизилось с 2,1 до 2,0.