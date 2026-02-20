Таможня Азербайджана объяснила причины задержек посылок с электронных платформ - ВИДЕО

В последнее время покупатели сталкиваются с задержками при получении товаров, заказанных через электронные платформы.

В приложениях отображается, что посылка уже прибыла в страну, однако сроки её выдачи значительно затягиваются.

Как передает 1news.az со ссылкой на AzTV, хотя товары уже прошли таможню, их курьерская доставка занимает много времени. Карго-компании, в свою очередь, подчеркивают, что длительное хранение грузов на складах и задержки в выдаче не только негативно сказываются на удовлетворенности клиентов, но и влекут за собой дополнительные расходы на хранение для самих компаний.

Начальник отдела по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета Натиг Ахундов сообщил, что в последнее время увеличилось количество посылок с некорректно заполненными декларациями или вовсе не задекларированных: «В настоящее время проводятся расследования и принимаются меры по выявлению подобных несоответствий».