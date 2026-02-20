Кому будут полагаться дополнительные дни к отпуску в Азербайджане?

Будут введены новые правила предоставления дополнительных отпусков в зависимости от условий труда и стажа, а также для женщин с детьми и специалистов, работающих на освобожденных территориях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend.az, указанным лицам будет выплачиваться компенсация за использованный дополнительный отпуск.

Работникам, занятым на подземных работах, на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, а также тем, чья трудовая деятельность связана с повышенной чувствительностью, эмоциональным, умственным и физическим напряжением, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью не менее 6 календарных дней.

В зависимости от стажа работы сотрудникам полагается дополнительный отпуск: от 5 до 10 лет - 2 календарных дня, от 10 до 15 лет - 4 календарных дня, свыше 15 лет - 6 календарных дней.

Независимо от продолжительности основного и других видов отпусков, женщинам, имеющим двух детей до 14 лет, предоставляется 2 календарных дня, а женщинам с тремя и более детьми этого возраста или ребенком с инвалидностью - 5 календарных дней дополнительного отпуска.