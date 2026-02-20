В Баку женщина обокрала подругу в ресторане

В Сабаильском районе столицы совершена кража.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, потерпевшая обратилась в полицию, заявив, что при неизвестных обстоятельствах у нее были украдены золотые украшения стоимостью 5000 манатов.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления 47-летняя С.Аббасова. Следствие выяснило, что задержанная обедала в ресторане вместе со своей подругой. Заметив, что подруга положила украшения в сумку, Аббасова, воспользовавшись моментом и отвлекая её внимание, совершила кражу.

Сразу после случившегося потерпевшая обратилась в полицию. Увидев это, С.Аббасова, чтобы отвести от себя подозрения, незамедлительно позвонила в службу «102» и намеренно предоставила ложную информацию о том, что у неё в этом же ресторане якобы украли 300 долларов.

После инцидента С.Аббасова отнесла украденные у подруги ювелирные изделия в один из ювелирных магазинов и продала их. По данному факту ведется расследование.