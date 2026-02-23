В Баку прошла информационная сессия для СМИ, посвященная форуму WUF13 - ФОТО

В рамках подготовки к Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, состоялась совместная информационная сессия Операционной компании WUF13 Азербайджан и Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) на тему: «WUF13: Развитие устойчивого градостроительства и роль медиа».

Как передает корреспондент 1news.az, около 50 представителям СМИ, принявшим участие в мероприятии, была представлена информация об основной теме WUF13 - «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения». В ходе сессии были даны рекомендации и направления для эффективного и качественного освещения форума.

Выступая с приветственной речью, заместитель национального координатора WUF13, заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Гюльшан Рзаева подчеркнула, что проведение столь престижного мероприятия в Азербайджане является логическим продолжением масштабных реформ в сфере градостроительства и вновь выводит страну в центр глобальной повестки. Она отметила, что вытекающие из этого обязательства и возможности возлагают важные задачи не только на заинтересованные стороны, но и на медиа. Подчеркнув важность сессии, она призвала журналистов к активному и профессиональному освещению темы градостроительства как на этапе подготовки, так и во время и после завершения WUF13.

Затем руководитель программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) по Азербайджану Анна Соаве отметила, что объявление 2026 года в стране «Годом градостроительства и архитектуры» и проведение WUF13 создают уникальную возможность для привлечения международного внимания к региону и достижения конкретных результатов. По её словам, ключевая цель заключается в:

Интеграции итогов форума в национальный опыт;

Укреплении институциональных механизмов;

Развитии навыков специалистов и создании долгосрочных партнерств;

Продвижении человекоцентричного подхода в градостроительстве. Анна Соаве также добавила, что дискуссии на форуме придадут импульс прогрессу в таких областях, как достойное жилье, мобильность, доступность, экологическая устойчивость и инклюзивность.

Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли, обращаясь к участникам, отметил, что данное мероприятие подчеркивает единство принципов устойчивого градостроительства и ответственной, просветительской роли медиа. Он заявил, что современные процессы урбанизации должны опираться не только на инфраструктурные и технологические инновации, но и на прозрачную коммуникацию и правильную информационную политику.

В продолжение сессии представители Операционной компании WUF13 Азербайджан и Госкомитета подробно рассказали о сути Всемирного форума городов, политике Азербайджана в области устойчивого развития и инклюзивности, а также о ходе Азербайджанской градостроительной кампании. Был проведен практический воркшоп, охватывающий наиболее актуальные вопросы отрасли.

Международный журналист Лаура Путткамер, имеющая большой опыт освещения предыдущих сессий форума, присоединилась к сессии онлайн. Она поделилась практическими советами по выбору тем и специфике освещения мероприятий такого масштаба.

В завершение сотрудники Операционной компании WUF13 Азербайджан представили подробную информацию о возможностях медиа-центра, который будет функционировать на Бакинском олимпийском стадионе во время проведения форума.

Отметим, что подобные информационные сессии носят цикличный характер и будут проводиться для представителей СМИ регулярно вплоть до начала WUF13.