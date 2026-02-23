 В Баку прошла информационная сессия для СМИ, посвященная форуму WUF13 - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку прошла информационная сессия для СМИ, посвященная форуму WUF13 - ФОТО

Фаига Мамедова13:50 - Сегодня
В Баку прошла информационная сессия для СМИ, посвященная форуму WUF13 - ФОТО

В рамках подготовки к Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, состоялась совместная информационная сессия Операционной компании WUF13 Азербайджан и Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) на тему: «WUF13: Развитие устойчивого градостроительства и роль медиа».

Как передает корреспондент 1news.az, около 50 представителям СМИ, принявшим участие в мероприятии, была представлена информация об основной теме WUF13 - «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения». В ходе сессии были даны рекомендации и направления для эффективного и качественного освещения форума.

Выступая с приветственной речью, заместитель национального координатора WUF13, заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Гюльшан Рзаева подчеркнула, что проведение столь престижного мероприятия в Азербайджане является логическим продолжением масштабных реформ в сфере градостроительства и вновь выводит страну в центр глобальной повестки. Она отметила, что вытекающие из этого обязательства и возможности возлагают важные задачи не только на заинтересованные стороны, но и на медиа. Подчеркнув важность сессии, она призвала журналистов к активному и профессиональному освещению темы градостроительства как на этапе подготовки, так и во время и после завершения WUF13.

Затем руководитель программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) по Азербайджану Анна Соаве отметила, что объявление 2026 года в стране «Годом градостроительства и архитектуры» и проведение WUF13 создают уникальную возможность для привлечения международного внимания к региону и достижения конкретных результатов. По её словам, ключевая цель заключается в:

Интеграции итогов форума в национальный опыт;

Укреплении институциональных механизмов;

Развитии навыков специалистов и создании долгосрочных партнерств;

Продвижении человекоцентричного подхода в градостроительстве. Анна Соаве также добавила, что дискуссии на форуме придадут импульс прогрессу в таких областях, как достойное жилье, мобильность, доступность, экологическая устойчивость и инклюзивность.

Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли, обращаясь к участникам, отметил, что данное мероприятие подчеркивает единство принципов устойчивого градостроительства и ответственной, просветительской роли медиа. Он заявил, что современные процессы урбанизации должны опираться не только на инфраструктурные и технологические инновации, но и на прозрачную коммуникацию и правильную информационную политику.

В продолжение сессии представители Операционной компании WUF13 Азербайджан и Госкомитета подробно рассказали о сути Всемирного форума городов, политике Азербайджана в области устойчивого развития и инклюзивности, а также о ходе Азербайджанской градостроительной кампании. Был проведен практический воркшоп, охватывающий наиболее актуальные вопросы отрасли.

Международный журналист Лаура Путткамер, имеющая большой опыт освещения предыдущих сессий форума, присоединилась к сессии онлайн. Она поделилась практическими советами по выбору тем и специфике освещения мероприятий такого масштаба.

В завершение сотрудники Операционной компании WUF13 Азербайджан представили подробную информацию о возможностях медиа-центра, который будет функционировать на Бакинском олимпийском стадионе во время проведения форума.

Отметим, что подобные информационные сессии носят цикличный характер и будут проводиться для представителей СМИ регулярно вплоть до начала WUF13.

Поделиться:
321

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Общество

Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту ...

Lifestyle

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда ...

Политика

В Азербайджане размер минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже ...

Общество

Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМС

Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту интересов общества»

Назначен новый замглавы ИВ Хачмазского района

В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковушками

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Когда начинается месяц Рамазан в Азербайджане? - КАЛЕНДАРЬ

В Medi Hall прокомментировали смерть пациентки после проведения контурной пластики - ВИДЕО

Кандидат на место Вугара Гурбанова перенес инфаркт

Стало известно, когда будут выплачены пенсии с учетом надбавок

Последние новости

Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМС

Сегодня, 16:30

Глава МИД Испании раскритиковал присутствие Еврокомиссии на заседании Совета мира

Сегодня, 16:17

Война с картелями: как Дональд Трамп меняет антинаркотическую политику США

Сегодня, 16:13

Телли Панахгызы: «Запреты и наказания следует вводить в отношении ведущих»

Сегодня, 16:00

Министр обороны Армении совершает официальный визит в Иран

Сегодня, 15:58

Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту интересов общества»

Сегодня, 15:25

В Азербайджане применят налоговые льготы для нерезидентов в связи с WUF13

Сегодня, 15:20

Посольство США поздравило азербайджанских призеров этапа Кубка мира в Баку

Сегодня, 15:18

Назначен новый замглавы ИВ Хачмазского района

Сегодня, 15:15

Импорт раритетных автомобилей в Азербайджан освобожден от налога

Сегодня, 15:05

Подписаны контракты по проектам солнечных электростанций в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 15:00

Очередной гуманитарный груз Азербайджана передан городу Киев - ФОТО

Сегодня, 14:55

Telegraph сообщила о секретных не вскрытых сейфах с компроматами Эпштейна

Сегодня, 14:52

Салех Багиров: «Какова цель в продвижении аморального и безнравственного поведения на ТВ?»

Сегодня, 14:42

В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковушками

Сегодня, 14:23

В Грузии надеются, что ЕС не введет санкции против терминала Кулеви

Сегодня, 14:17

Самой большой трибуне стадиона «Нефтчи» присвоено имя Анатолия Банишевского - ФОТО

Сегодня, 14:10

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Сегодня, 14:00

В Баку прошла информационная сессия для СМИ, посвященная форуму WUF13 - ФОТО

Сегодня, 13:50

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда Кязимова - ФОТО

Сегодня, 13:45
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36