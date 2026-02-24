Школьница из азербайджанского села выиграла грант в 82 тыс. долларов на обучение

Ученица полной средней школы села Пирекешкюль Нилуфер Гусейнли стала первой азербайджанкой, получившей полное стипендиальное обеспечение в одном из престижных высших учебных заведений мира - Университете Нью-Йорка в Шанхае (NYU Shanghai).

Как передает 1news.az, об этом стало известно из сообщений в социальных сетях.

Согласно информации, Н.Гусейнли отличилась высокими интеллектуальными способностями и потенциалом для внесения вклада в глобальную академическую среду. Половина студентов данного университета - граждане Китая, а другая половина отбирается из различных стран мира.

Сумма её стипендии составляет 82 000 долларов США.