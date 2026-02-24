Земля на 18 миллионов и элитные квартиры: список конфискованного имущества Эльшада Абдуллаева

Имущество Эльшада Абдуллаева, бывшего ректора упраздненного Азербайджанского международного университета, конфисковано.

Как передает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, в список имущества, конфискованного в доход государства по решению суда, входят:

Земельный участок площадью 34 349,7 кв. м, на котором располагался Азербайджанский международный университет (стоимость оценивается в 16,5–18,1 млн манатов);

Объект недвижимости, в котором в настоящее время функционирует медицинский центр «Aristokrat»;

Объект недвижимости, в котором функционируют полная средняя школа и детский сад «Era» (стоимость оценивается в пределах 9–10 млн манатов);

Квартира №8 в доме №11 по улице Ш. Шамиля (Сабаильский район, Баку);

Дачный участок №26 в дачном массиве Дюбенди (Хазарский район, Баку);

Дачный дом №609 в поселке Новханы (Бинагадинский район, Баку);

Дачный дом №707D в поселке Новханы (Бинагадинский район, Баку);

Квартира №52 в доме №10 (квартал 3141) по улице Мирали Сейидова (Ясамальский район, Баку);

Квартира №23 в домах №4, 6 по улице Гурбана Халилова (Ясамальский район, Баку);

Дачный участок №1234 в дачном массиве «Вишневка-1» (Сабунчинский район, Баку);

Объект недвижимости, оформленный на имя Московского филиала АМУ, расположенный по адресу:

РФ, Московская область, Одинцовский район, деревня Марфино, владение 26Б (земельный участок площадью 20 000 кв. м и строения площадью 1 000 кв. м).

Также Эльшаду Абдуллаеву были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса АР: 137.5.2 (купля-продажа, незаконное донорство и трансплантация органов и тканей человека, совершенные организованной группой), 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) и 29, 312.2 (покушение на дачу взятки). Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльшад Абдуллаев был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, что Эльшад Абдуллаев получил гражданство Франции.