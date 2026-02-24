Что известно о фактической погоде в Баку и регионах?

Обнародованы фактические погодные условия на 24 февраля.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Было отмечено, что в некоторых районах страны наблюдаются осадки.

Так, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Балакене, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Джейранчёле, Товузе, Ширване, Агсу, Гахе (Сарыбаш), Загатале, Огузе, Габале, Шамахе, Гобустане, Тертере, Барде, Геранбое, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре и Агдаме идет дождь.

В Дашкесане, Гядабее, Шахбузе, Шахдаге, Хыналыге, Губе, Гусаре и Шеки идет снег.

В Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Балакене, Гахе (Сарыбаш), Загатале, Шеки, Шамахе, Гобустане, Гусаре, Грызе, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 200–500 метров.