«Марихуана на крыльях дрона»: на азербайджанской границе пресечена попытка контрабанды

Пресечена попытка ввоза наркотиков на территорию страны.

Как сообщили 1news.az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), в результате мер по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров была пресечена попытка ввоза наркотиков в Азербайджан.

На служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» Пограничных войск ГПС наряд услышал звук беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вблизи пограничной линии. Спустя некоторое время в этом направлении были замечены двое неизвестных. Пограничная застава была немедленно поднята по команде «К бою», а служебная территория - перекрыта. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны граждане Азербайджанской Республики: Марданов Натик Вахид оглу (1993 г. р.) и Махмудов Эльшан Ариф оглу (1995 г. р.).

В ходе предварительного допроса задержанные признались, что прибыли на данную территорию с целью забрать 10 килограммов 224 грамма наркотиков, сброшенных с помощью БПЛА с территории Исламской Республики Иран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.