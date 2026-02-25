 Какой будет погода в Азербайджане 26 февраля? | 1news.az | Новости
Какой будет погода в Азербайджане 26 февраля?

Фаига Мамедова14:32 - Сегодня
26 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az, об этом передает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно прогнозу, днем в некоторых местах возможна изморось. Будет дуть юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3–5° тепла, днем - 7–10° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75–85%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако, начиная с дневных часов, в ряде регионов ожидаются периодические осадки. К вечеру в отдельных местах они могут принять интенсивный характер, в горных районах возможен снег. Ночью и утром местами туман. Восточный ветер днем в некоторых районах будет порывистым.

Температура воздуха ночью составит 3–7° тепла, днем - 7–12° тепла. В горах ночью ожидается 5–10° мороза, днем - от 0 до 5° тепла.

