В Аммане почтена память жертв Ходжалинского геноцида

First News Media23:10 - 25 / 02 / 2026
В посольстве Азербайджана в Иордании состоялось памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида. В нем приняли участие представители азербайджанской диаспоры, проживающие в Иордании, общественные деятели, а также сотрудники посольства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, памятное мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах Ходжалинской трагедии и всех наших шехидах, погибших во время многолетней агрессии Армении против Азербайджана.

Выступивший на мероприятии посол Шахин Абдуллаев отметил, что Ходжалинский геноцид - одна из самых кровавых и трагических страниц в истории азербайджанского народа, подчеркнул, что это ужасное преступление было совершено в качестве составной части политики этнической ненависти и расовой дискриминации Армении.

Представители диаспоры, выступая на мероприятии, сказали, что Ходжалинский геноцид оставил неизгладимый след в памяти азербайджанского народа, отметили важность донесения этой правды до международного сообщества и передачи ее грядущим поколениям.

В завершение мероприятия был показан документальный фильм, посвященный Ходжалинской трагедии, с глубоким уважением была почтена светлая память жертв геноцида.

Заявление посольства Азербайджана по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида было опубликовано в иорданском государственном информационном агентстве Petra (на арабском и английском языках), ежедневной газете Jordan Daily (на английском языке), al-Wakaai.com, на сайте телеканала al-Mamleka, на сайтах Ammonnews, al-Balad и Nayrouz.com.

