В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида на ряде дорог Баку будет ограничено движение транспорта - ФОТО

26 февраля в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида на ряде дорог Баку будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Управление государственной дорожной полиции города Баку.

ГДП обратилась к водителям в связи с предстоящими мероприятиями. В обращении отмечается, что в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида на ряде улиц и проспектов будут введены ограничения на движение транспорта:

«Ограничение движения вводится в целях обеспечения комфортного, беспрепятственного и безопасного передвижения лиц, пришедших почтить память жертв трагедии. 26 февраля с 08:00 и до завершения памятной церемонии движение автомобилей на улицах Мехти Мехтизаде, Камандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджова, которые пересекаются, соединяются или проходят параллельно проспекту Ходжалы, будет ограничено или перенаправлено.

В указанном направлении рекомендуется как можно меньше использовать личные автомобили и отдавать предпочтение общественному транспорту».