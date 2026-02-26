Гусейн Гасанов погасил многомиллионную налоговую задолженность

Видеоблогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании преступных денежных средств, погасил налоговую задолженность в размере 170 млн рублей (более 3,7 млн манатов).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ТАСС.

«Гусейн Гасанов еще в 2024 году погасил налоговую задолженность в 170 млн рублей, а вместе с пенями и штрафами он погасил порядка 300 млн рублей (более 6,6 млн манатов – прим. ред.)», - заявляет адвокат блогера.

Также адвокат заявляет, что его подзащитный, обвиняемый в легализации денежных средств, не считает себя виновным.

Напомним, что ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Г.Гасанова. Ему заочно предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Г.Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск.