Некоторые аптеки в Азербайджане оштрафованы за различные нарушения

В январе 2026 года Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения провел проверки в общей сложности в 48 фармацевтических учреждениях.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЦАЭ.

Из проверенных объектов 10 аптек расположены в Баку, а 38 - в других городах и районах республики.

При этом 32 проверки были плановыми, а 16 - внеплановыми.

По результатам мониторинга в 7 аптеках были выявлены различные недочеты. В связи с обнаруженными нарушениями составлены соответствующие административные протоколы по статьям 452.1, 452.2 и 452.3 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.