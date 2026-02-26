Fake! От имени 1news.az распространяется лживая информация - ФОТОФАКТ

В Сети от имени 1news.az распространяется являющаяся продуктом желтой прессы лживая информация.

Редакция 1news.az c сожалением сообщает, что в сети размещена «новость», не соответствующая действительности, опубликованная с кричащим заголовком и с использованием логотипа 1news.az, а также корпоративного стиля нашего сайта.

Мы, редакция новостного сайта 1news.az, настоятельно опровергаем этот фейк и подчеркиваем, что не имеем никакого отношения к подобным материалам и призываем своих читателей не верить фейковым сообщениям, размещаемым в Сети с логотипом нашего издания и всегда проверять информацию из надежных источников.

