В Баку дельцы сдают в аренду оборудование для прохождения техосмотра - ВИДЕО

В Баку объявления об аренде оборудования, необходимого для прохождения техосмотра, вызвали бурные обсуждения в социальных сетях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, стоимость покупки соответствующего комплекта составляет 60 манатов, а цена аренды - 20 манатов.

В ответ на запрос Oxu.az в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП) заявили, что подобные действия недопустимы.

«Владельцы транспортных средств и водители обязаны строго соблюдать требования Приложения №1 к Закону "О дорожном движении". Согласно этим требованиям, в автомобиле всегда должны находиться огнетушитель, аптечка первой медицинской помощи и другое необходимое оборудование.

Случаи, когда это оборудование арендуется только для прохождения техосмотра и затем возвращается, недопустимы. Указанные средства играют важную роль в спасении жизни и сохранении здоровья людей при дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях.

Также доводим до сведения, что если сотрудники дорожной полиции впоследствии обнаружат отсутствие данного оборудования в транспортном средстве, в отношении водителя будут приняты меры административной ответственности в соответствии с законодательством», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что согласно пункту 1 статьи 356 Кодекса об административных проступках, за отсутствие в машине огнетушителя, медицинской аптечки и знака аварийной остановки предусмотрен штраф в размере 50 манатов.