 Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти
Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти

First News Media17:06 - Сегодня
Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

«Мы никогда не должны забывать Ходжалинский геноцид. Мы никогда не должны забывать зверства армянского государства. Мы никогда не должны забывать нашу историю, мы должны быть бдительными, всегда должны быть сильными, враг всегда должен бояться нас, так же, как боится сегодня. Именно благодаря этому страху азербайджанский народ сегодня живет в мире», - подчеркнул глава государства.

