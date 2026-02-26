Пассажиры бакинского аэропорта теперь могут заказать такси в зоне выдачи багажа

В зоне выдачи багажа Международного аэропорта Гейдар Алиев установлены платежные терминалы ООО "Bakı Taksi Xidməti".

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, с помощью этих терминалов пассажиры могут заказать машину в "Bakı Taksi Xidməti" прямо во время ожидания багажа. При оформлении заказа возможна оплата как наличными, так и банковскими картами. Пассажиры могут заранее выбрать адрес на терминале и с комфортом совершить поездку на заказанном такси по предъявлении чека.