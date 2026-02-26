Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно по делу о драке и ограблении в бане

Известного российского рэпера Гуфа (Алексей Долматов) приговорили к одному году условного лишения свободы по делу о грабеже и избиении в одной из бань Наро-Фоминска, передает РИА Новости.

«Приговор не считаю справедливым абсолютно <…>, рассчитывали на прекращение уголовного преследования. Будем обжаловать», — сказал журналистам рэпер.

Прокуратура просила для Гуфа два года условного лишения свободы и переквалификации обвинения с грабежа (ст. 161 УК; до семи лет лишения свободы) на самоуправство (ст. 330 УК; до пяти лет лишения свободы), поскольку предъявленное следствием обвинение «не нашло своего подтверждения».

Следствие установило, что 23 октября 2024 года Долматов вместе со своим знакомым Геворком Саруханяном избили мужчину и отобрали у него телефон iPhone 14 Pro в банном комплексе в деревне Малые Горки Наро-Фоминского района Подмосковья. Потерпевшим оказался брат администратора бани. Долматову и Саруханяну вменили пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж).

На время следствия Долматов находился под подпиской о невыезде. Рэпер отрицал свою вину. Потерпевший просил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, однако суд отклонил ходатайство.