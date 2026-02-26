 Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно по делу о драке и ограблении в бане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно по делу о драке и ограблении в бане

First News Media19:41 - Сегодня
Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно по делу о драке и ограблении в бане

Известного российского рэпера Гуфа (Алексей Долматов) приговорили к одному году условного лишения свободы по делу о грабеже и избиении в одной из бань Наро-Фоминска, передает РИА Новости.

«Приговор не считаю справедливым абсолютно <…>, рассчитывали на прекращение уголовного преследования. Будем обжаловать», — сказал журналистам рэпер.

Прокуратура просила для Гуфа два года условного лишения свободы и переквалификации обвинения с грабежа (ст. 161 УК; до семи лет лишения свободы) на самоуправство (ст. 330 УК; до пяти лет лишения свободы), поскольку предъявленное следствием обвинение «не нашло своего подтверждения».

Следствие установило, что 23 октября 2024 года Долматов вместе со своим знакомым Геворком Саруханяном избили мужчину и отобрали у него телефон iPhone 14 Pro в банном комплексе в деревне Малые Горки Наро-Фоминского района Подмосковья. Потерпевшим оказался брат администратора бани. Долматову и Саруханяну вменили пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж).

На время следствия Долматов находился под подпиской о невыезде. Рэпер отрицал свою вину. Потерпевший просил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, однако суд отклонил ходатайство.

Поделиться:
439

Актуально

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован ...

Политика

Постпредство Азербайджана при ООН: Мировая общественность осуждает резню в ...

Политика

Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен

Экономика

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана - ФОТО

В мире

Глава МИД Омана сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана - ОБНОВЛЕНО

Спецпредставитель Путина прибыл в отель в Женеве на переговоры с США

Россия разрешила преступникам-иностранцам идти на войну вместо выдачи на родину

Instagram будет предупреждать родителей, если их ребенок проявит интерес к самоубийству

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В давке на «голом фестивале» в Японии пострадали 6 человек

Пезешкиан: Иран не склонит голову перед давлением мировых держав

В Омане 20 верблюдов дисквалифицированы из конкурса красоты за ботокс

Иран признал военно-воздушные и военно-морские силы ЕС террористическими организациями

Последние новости

Глава МИД Омана сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:00

Постпредство Азербайджана при ООН: Мировая общественность осуждает резню в Ходжалы

Сегодня, 22:50

В Мадриде состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинской трагедии - ФОТО

Сегодня, 22:40

В Большой церкви Гааги Гроте Керк почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 22:20

Спецпредставитель Путина прибыл в отель в Женеве на переговоры с США

Сегодня, 22:00

Задержано лицо, распространявшее оскорбительные материалы о студентах БГУ

Сегодня, 21:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик, посвящённый его поездке в Ходжалы

Сегодня, 21:21

В азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 21:00

Хикмет Гаджиев и посол Индонезии обсудили стратегию укрепления двустороннего сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 20:20

Россия разрешила преступникам-иностранцам идти на войну вместо выдачи на родину

Сегодня, 20:20

Instagram будет предупреждать родителей, если их ребенок проявит интерес к самоубийству

Сегодня, 20:00

Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен

Сегодня, 19:50

Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно по делу о драке и ограблении в бане

Сегодня, 19:41

Сестра Натига Гасымова: Моему брату присвоили звание «Национальный герой», его труд не пропал даром

Сегодня, 19:36

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 19:30

​​​​​​​Скончалась вдова народного артиста Рамиза Азизбейли

Сегодня, 19:15

Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны - ФОТО

Сегодня, 19:09

Роналду стал совладельцем известного испанского футбольного клуба

Сегодня, 19:00

Пашинян и Туск обсудили перспективы проекта TRIPP

Сегодня, 18:50

В Финляндии проводится кампания в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50