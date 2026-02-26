В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Минутой молчания почтена в Азербайджане память жертв Ходжалинского геноцида.

Как передает 1news.az, в 17:00 на территории страны движение транспорта и пешеходов было остановлено, прозвучали сигналы автомобилей и поездов метро. Минута молчания сопровождалась гудками кораблей, расположенных в Бакинской бухте.

В других городах и районах страны, а также дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом приспущены государственные флаги.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при помощи советского 366-го мотострелкового полка осуществили в городе Ходжалы акт геноцида. В результате 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков были зверски убиты. 1275 человек были взяты в заложники и подвергнуты жестоким пыткам, 487 получили телесные увечья различной степени тяжести. Судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, неизвестна по сей день. 8 семей были уничтожены полностью, 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 детей – обоих родителей.

С почтением чтим память жертв Ходжалинской трагедии.

Allah rəhmət eləsin!