 КНДР будет внедрять секретные виды вооружений
КНДР будет внедрять секретные виды вооружений

First News Media09:42 - Сегодня
КНДР будет внедрять секретные виды вооружений

В предстоящую пятилетку КНДР будет работать над созданием и внедрением новых секретных видов вооружений, включая противоспутниковые системы.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на IX съезде Трудовой партии Кореи, прошедшем в столице страны с 19 по 25 февраля, передает агентство ЦТАК.

"Для поднятия военно-технической мощи вооруженных сил КНДР на наивысший в мире уровень в срок нового пятилетнего плана Центральная военная комиссия партии выдвинула важнейшие задачи по постановке на вооружение нашей армии новых тайных вооружений, специальных стратегических вооружений, провела серьезное рассмотрение новых планов развития национальной обороны, составленных в соответствующих областях, и с уверенностью и ответственностью одобрила перспективные планы", - указал Ким Чен Ын.

Он конкретизировал, что в них будут включены межконтинентальные баллистические ракетные комплексы наземного и подводного базирования, беспилотные ударные комплексы с технологией ИИ, специальные вооружения для нанесения удара по спутникам вражеских государств в случае войны, системы радиоэлектронной борьбы и современные спутники-разведчики.

Кроме того, в предстоящие пять лет планируется ежегодно дополнительно размещать стратегические вооружения для сдерживания противников, в частности, 600-мм и 240-мм РСЗО, оперативно-тактические ракетные комплексы для повышения плотности и продолжительности сосредоточенной атаки.

Источник: ТАСС

