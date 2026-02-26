За кадром Ходжалы

Проф. Др. Намик Алиев,

Член Депутатской комиссии Верховного Совета Азербайджанской Республики по расследованию преступлений, совершённых в Нагорном Карабахе, в том числе в городе Ходжалы (в 1992 году)

События в Ходжалы настолько трагичны и далеки от человечности, что все эти годы нормальные люди не могут спокойно вспоминать, читать, слышать об этом геноциде.

Уму не постижима философия этих людей, которые в последствие описывали совершенное: читайте (если сможете выдержать) Зория Балаяна, Маркара Мелконяна (брата Монте Мелконяна) и других смакующих свои преступления.

Эти публикации необходимо переводить на любые иностранные языки и распространять по всему миру: это будет залогом мира, к которому мы идем. Только через покаяние армян и Армении, а также их осуждение мировым сообществом мы придем к стойкому, справедливому, гарантированному миру.

Но сегодня я хотел обратить внимание на одну деталь. Речь идет о методах, методике захвата армянами наших сел и городов в Карабахе.

Всем известно, что на территории бывшей НКАО до конфликта, наряду со 120 тысячами армян, проживало 60 тысяч азербайджанцев, которые естественно находились в окружении армян. В окружении армян находились и азербайджанонаселенные села и поселки области.

Так вот, с самого начала уже вооруженного конфликта, конец 1991 – начало 1992 года, тактика армян была следующей: переброшенные из Республики Армения отряды террористов-боевиков прятались в лесах. Методичный захват азербайджанских населенных пунктов начинался с обстрелов и окружения одного или двух поселков. Постепенно стягивалась техника и живая силы, сопровождалось это нападением на транспорт и людей передвигавшихся из/в эти населенные пункты: грабеж, ранения, убийства мирных жителей. Создавались невыносимые условия: нападения на жилые дома, их поджоги, снова убийства. Цель – выдавить жителей-азербайджанцев. При длительном сопротивлении населения населенный пункт брался штурмом с уничтожением мирного населения и жилых домов.

После взятия села или поселка армяне быстро уводили боевую технику и живую силу, и любыми способами старались успокоить азербайджанскую сторону, убеждая, что это «отдельный случай, нехорошие бандиты, давайте начнем переговоры, наладим мир, мирные отношения» и т.д, и т.п. При этом эта же техника и живая сила передислоцировались и сосредотачивались вокруг следующей жертвы. После уничтожения очередного населенного пункта ситуация повторялась.

Таким образом была очищена, в первую очередь, бывшая автономная область.

Мы часто рассматриваем конкретные преступления армян в отдельности, в отрыве от обстановки, без связи с другими фактами и процессами.

Взятие Ходжалы было исключением в этой методике: события за несколько дней до геноцида в городе и последовавшие после него ни у кого не оставили сомнения, что уже началась полномасштабная война и речь не идет о вылазках отдельных террористических групп.

Для иллюстрации в заключении я хотел бы привести сегодня выдержки из моей книги «Карабахская война. Книга первая /Аналитическая хроника событий, сентябрь 1991 – декабрь 1992 гг. (- Баку: Elm və təhsil, 2023. – 568 с.), касающиеся некоторых событий до и после 26 февраля (исключив записи, связанные с захватом города).

«21 февраля 1992 года. Аскеран. Все больше проявляет себя тактика армянской стороны: под разными предлогами они идут на переговоры, выигрывают время, а сами готовят операции против азербайджанских населенных пунктов и наступают на одно село за другим. Так, армянская сторона предложила провести встречу на границе Аскеранского района в нагорной части Карабаха с целью обмена заложников и трупов. По имеющимся данным, у них имеется 46 пленных из села Гарадаглы и 120 трупов из-под села Дашалты.

Лачын. Сегодня в 14.00 была проведена встреча с представителями Кафанского, Горисского и Сисианского районов Армянской Республики. С нашей стороны – представители Лачынского района. Достигнута договоренность: приграничные села не обстреливать.

22 февраля 1992 года. Баку. Президент Аяз Муталибов направил в Москву депутата Араза Ализаде на встречу с российским президентом Б.Ельциным. На ней должны были быть обговорены сроки вывода из нагорного Карабаха личного состава и техники 366-го МСП. На 25-ое февраля было намечено подписание соглашения, в котором Ельцин возлагает соответствующие обязанности на Главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными Силами СНГ (экс-министра обороны СССР) маршала Е.Шапошникова и его заместителя (будущего министра обороны РФ) генерала П.Грачева.

Агдам. В результате обстрела с. Абдал Агдамского района ранен и доставлен в больницу Абасов Мушвиг Адиль оглу, 1970 г. р., житель указанного села.

Физули. Вооруженные отряды Республики Армения совместно с армянскими бандформированиями в нагорной части Карабаха и личным составом 366-го МСП с использованием техники и вооружения полка продолжают захват азербайджанских сел, уничтожение и изгнание населения азербайджанской национальности не только в нагорной части Карабаха, но и в приграничных с Республикой Армения и бывшей НКАО районах. В 4.00 утра армянские вооруженные отряды произвели интенсивный обстрел села Юхары Вейсалы Физулинского района из района города Мартуни, а затем перешли в наступление и захватили село. В итоге 3 местных жителей погибло, 12 человек тяжело ранено. Развивая дальнейшее наступление, они двинулись на юг и захватили село Дилагарда. По предварительным данным азербайджанские потери 15 человек убитыми и около 20 человек попало в плен.

После захвата этих сел, армянские боевики повернули в сторону города Физули. Некоторые жители города начали покидать город.

При наступлении армянские боевики использовали 1 танк, 6 БМП, 3 БРДМ, экипажи которых предположительно укомплектованы военнослужащими русской национальности.

Ходжалы. Город, населенный азербайджанцами, подвергается интенсивному обстрелу со стороны города Ханкенди и Аскеранского района из всех видов оружия. Имеются убитые и раненые, разрушено большое количество домов. Из Ханкенди в направлении Ходжалы выдвигаются дополнительные силы: около 20 танков и БТР.

Боевые группы Вооруженных Сил Республики Армения на 4 БМП со стороны Горисского района Республики Армения, нарушив государственную границу Азербайджанской Республики, углубились на 3-4 км на территорию Губадлинского района напротив села Алигулуушагы. В ходе боев, по сведениям Минобороны, «убито и ранено 2 человека». По проверенным оперативным данным в нападении участвуют военнослужащие русской и узбекской национальности. Ракетно-артиллерийскому обстрелу со стороны армян подверглось село Меликахмедлы этого же района. В результате: сожжен пассажирский автобус, погибли А. Агаев (1967 г.р.), И. Раджабов (1968 г.р.) и Ш. Сафаров (1956 г.р.).

Сегодня в газете «Ульфат» органы Прокуратуры СССР и следственные органы Азербайджанской Республики опубликовали списки 206 убитых азербайджанцев во время этнической чистки - депортации с территории Армянской ССР всех граждан азербайджанской национальности. Списки убитых и сожженных были даны по административным районам Армянской ССР. Вспоминается, что уезжавшие после этих событий из Азербайджанской Республики армяне имели возможность продать имущество, вещи, им был предоставлен за государственный счет транспорт и обеспечена безопасность выезда. Азербайджанцы понимали состояние беженцев из Армянской ССР и сделали все возможное для обеспечения безопасности армян – граждан Азербайджанской Республики.

22.02.92 г. армянская сторона вернула 10 трупов. Обстановка в Ходжалы крайне напряженная.

23 февраля 1992 года. Геранбой. В ночь с 22 на 23 февраля группа людей численностью в 15-20 человек славянской внешности в военной форме на грузовой автомашине совершила нападение на здание штаба Геранбойского батальона. В результате: полностью разрушен штаб и ранены два человека из личного состава батальона.

Шуша-Тертер. Ракетно-артиллерийскому обстрелу со стороны армян подверглись: город Шуша, в результате 1 городской житель погиб, 4 – ранены, 12 домов разрушено; со стороны Агдеринского района - город Тертер, в результате 2 дома разрушено, 12 – повреждено.

Ходжалы. Армянские боевики обстреляли ракетами типа «Алазань» Ходжалинский район. Погиб солдат Национальной армии И. Мусаев (1971 г.р.), 8 человек ранено.

Сам город подвергается интенсивному обстрелу со стороны Ханкенди и Аскеранского района из всех видов оружия. Имеются убитые и раненые, разрушено большое количество домов. Из Ханкенди в направлении Ходжалы выдвигаются около 20 танков и БТР.

Шуша. С 10.00 до 16.00 со стороны Ханкенди из БМП, гаубиц, ракетами типа "Алазань" обстреливался г. Шуша. В результате обстрела из числа мирных жителей погибли трое, семеро ранены. Имеются разрушения.

Физули. С 01.00 до 05.00 часов были обстреляны из автоматического оружия села Арыш, Хога, Диванлылар Физулинского района. Жертв и пострадавших нет. 22.02.92 г. по договоренности с армянской стороной они должны были вернуть трупы убитых. Однако, вернули только три трупа и в тот же день террористы захватили одну грузовую машину, которая была направлена забрать трупы убитых.

Анализ ситуации показывает, что армянские вооруженные отряды совместно с личным составом 366-го российского МСП с использованием техники и вооружения полка продолжают последовательный захват азербайджанских сел, уничтожения и изгнания азербайджанского населения, не только в нагорной части Карабаха, но и в приграничных с Республикой Армения районах.

С целью введения азербайджанскую сторону в заблуждение и выигрыша времени, армянская сторона под разными предлогами идет на переговоры. В это же время идет подготовка для следующих операций по захвату азербайджанских населенных пунктов. После захвата очередного населенного пункта вновь предлагаются переговоры.

24 февраля 1992 года. Обстановка сложная. Руководство армянскими вооруженными формированиями продолжает сосредоточение вооруженных отрядов и техники на границе с Азербайджанской Республикой в Горисском, Кафанском, Ноемберянском и Иджеванском районах Республики Армения, укрепляют свои позиции в районе азербайджанского города Ходжалы.

После захвата с. Юхары Вейсалы армянские боевики укрепляются в селе. Захватив село, боевики приобрели контроль над дорогой Мартуни – Чараз и, таким образом, обеспечили безопасное движение в южном направлении.

Баку. Министром обороны Азербайджана назначен Таир Алиев.

Лачын. Поступила информация о концентрации вооруженных формирований и военной техники на территории Республики Армения напротив Лачынского района. Ожидается прибытие в этот район дополнительных сил из г. Сисиан (Республика Армения).

Губадлы. В Кафанском районе (Республика Армения), вблизи границы с Губадлинским районом Азербайджанской Республики, сосредоточено около 2500 хорошо вооруженных армянских боевиков, которые имеют в своем распоряжении 30 БМП и другие виды военной техники.

Ходжалы. Наиболее сложная ситуация сложилась вокруг г. Ходжалы. По информации Министерства обороны здесь сосредоточены следующие силы и вооружения армянских боевиков:

Со стороны аэропорта Ходжалы:

- на территории животноводческого комплекса вблизи с. Дашбулаг (Аскеранский район нагорной части Карабаха) имеется 2 БТР, 1 БМП и 25 человек, вооруженных автоматами. Во время ведения боевых действий на автомашинах «Урал» и автобусах им доставляется помощь – около 40-50 вооруженных боевиков;

- вблизи с. Мехтикенд (Аскеранский район) имеется одна ракетная установка «Алазань», 2 БТР, 40 вооруженных лиц. При необходимости им выделяется помощь в 60 человек.

2. Со стороны с. Баллыджа (Аскеранский район) около животноводческой фермы Чухурлу имеется пост из 30 боевиков. В их распоряжении - 1 БТР и 1 танк.

3. В с. Гасанабад имеются 2 поста по 40 человек в каждом. Один из постов расположен на шоссейной дороге на Гасанабад, второй – вблизи яблоневого сада около кладбища. На вооружении имеются: 1 крупнокалиберный пулемет, 1 зенитная установка (ЗУ) и 2 БТР.

4. В с. Пирашагы имеются 2 поста по 30 хорошо вооруженных боевиков в каждом и 1 БТР.

5. В с. Нарагюх – 1 огнемет, 2 миномета, 2 ракетных установки «Алазань», 1-2 БТР, около 200 боевиков вооруженных автоматическим оружием, пулеметами и СВД.

6. В с. Мирзаджан со стороны г. Аскерана сосредоточено около 40 автоматчиков, 2 БМП и 1 крупнокалиберный пулемет.

Наиболее уязвимым участком у нас является аэропорт Ходжалы, который охраняется силами 18 бойцов Отряда милиции особого назначения (ОМОН) МВД Азербайджанской Республики.

Республика Армения. По имеющейся информации приведены в боевую готовность формирования, находящиеся в Ноемберянском и Иджеванском районах (Республика Армения), которые ждут распоряжений со стороны своего командования.

Бердская группировка (Республика Армения) имеет на вооружении 2 ракетные установки «Алазань», 53 снаряда к ним, 3 БТР, 60 автоматов и просит направить им дополнительно 10 автоматов.

Продолжается сосредоточение вооруженных отрядов и техники в приграничных с Азербайджаном Горисском, Кафанском, Ноемберянском, Иджеванском районах Республики Армения.

Геранбой. Группа армянских боевиков под руководством Мерсика Лалаяна получила задание перебазироваться в с. Бузлуг Геранбойского района Азербайджана.

Агдам. По данным МВД, армянскими боевиками был подвергнут артиллерийскому обстрелу пост, расположенный в местечке под названием Гарагы Агдамского района. В результате были тяжело ранены 7 бойцов местной самообороны, 8 бойцов ОМОН и 1 сотрудник милиции.

Военные подразделения 366-го полка, дислоцированные в г. Ханкенди принимают активное участие в обстреле азербайджанского города Шуши. Часть этих подразделений выведена из города и принимает участие в блокировании г. Ходжалы. Имеется предположение, что именно эти подразделения принимали участие в захвате с. Юхары Вейсалы. Становится очевидным, что руководство армянских бандформирований в Карабахе под различным предлогом, в том числе подкупом, угрозами и т.п., вовлекают в боевые действия на своей стороне подразделения 366-го МСП, активно используют технику полка в боевых действиях. Умелое использование боевой техники дает основание предполагать, что управляет ею личной состав 366-го полка.

Общий анализ ситуации, сложившейся на границе с Республикой Армения, в нагорной части Карабаха, а также в прилегающих к ней других районах Азербайджанской Республики, дает возможность экспертам предположить, что руководство вооруженными силами Республики Армения и армянскими бандформированиями в Карабахе намерено полностью захватить азербайджанские села в нагорной части Карабаха, изгнать азербайджанское население из Карабаха, и, обеспечив себе безопасность в тылу, захватить дороги, связывающие Зангилан, Губадлы, Лачын. Заблокировав г. Шушу, начать наступление на него со стороны г. Ханкенди, и в дальнейшем захватить его.

24 февраля 1992 г. в 22.15 Е. Зарвигаров, получивший звание генерала, выступая перед офицерами, говорит следующее: “…Война, которая происходит будто в защиту земель, на самом деле есть война ислама против христианства. Представители исламских стран мира, военные советники собрались в Баку (?), чтобы растоптать и уничтожить наш крест… Сегодня против христианства идет война. На этой войне мы должны защитить и свою религию, и свою честь, или же принять бесчестие и сдаться им”.

25 февраля 1992 года. Газах. Сегодня в 3.00 было обстреляно приграничное село Алибейли со стороны Шамшаддинского района Республики Армения. В это же время обстреливалось село Хейримли Газахского района Азербайджанской Республики с территории Иджеванского района Республики Армения. По имеющейся информации в населенных пунктах Шамшаддинского района (в г. Берд, с.с. Тавуш, Норашат, Мовсес, Чинар, Айгедзор) наблюдается большое скопление боевиков. Наиболее крупное из них в с. Мовсес с личным составом в 370 человек. Основная часть группы действует в Карабахе, две резервные группы, по 45 человек в каждой, находятся в с.с. Айгедзор и Чинар. Одна группа численностью в 45 человек базируется в горах. У боевиков, расположенных в г. Берд, имеются: радиостанция на базе автомобиля ЗИЛ-131, 1 БМП, 4 реактивных установки на базе автомобиля КАМАЗ.

Не прекращается обстрел приграничных сел других районов Азербайджанской Республики. Армянские боевики подвергли обстрелу села Ахуллу, Джуварлы, Халавша, Диванлылар и Чиман Физулинского района.

Агдам. Ночью 24.02.92 г. после разграбления населением складов с оружием и боеприпасами (в/ч 44060 г. Агдам) в помещении штаба данной в/части произошел пожар. Подробности выясняются. В 08.00 25.02.92 г. пожар в в/части 44060 продолжается. На складе находились в основном боеприпасы: патроны, снаряды к пушкам и установке "Град" и т. д.

Джебраил. В 20.50 на 10 погранзаставу Гадрутского погранотряда, расположенную в пос. Худаферин, неизвестными лицами в количестве 50 человек совершено вооруженное нападение. Нападавшие представились боевиками из Шуши. В результате чего похищено 15 автоматов, 1 пулемет, 1 гранатомет.

По данным ряда офицеров 42 ПогО, в случае принятия законодательных актов, регламентирующих контрактную основу прохождения службы, более 50% офицерского состава готовы заключить договоры с Комитетом охраны границы АР о службе.

По имеющимся данным, среди некоторых военнослужащих бытует мнение, что нападения на Худаферинскую заставу (бывшая 5, ныне 10 ПЗ) и похищение оружия произошло не без помощи некоторых офицеров комендатуры из этой заставы.

Несмотря на наши требования, по неизвестным причинам, командование 42 ПогО не желает передать материалы предварительного расследования но факту нападения на Худаферинскую заставу и хищения оружия в органы прокуратуры Джебраильского района для возбуждения уголовного дела. Создается впечатление, что это является заранее запланированной акцией по нагнетанию обстановки вокруг ПB, находящихся на территории Азербайджана.

Зангилан. По указанию командира 42 погранотряда группа пограничников, вооружившись выехала на трассу Горадиз-Губадлы и на территории Зангиланского района на посту ГАИ, разоружив работников ГАИ, заперла их в комнате и стала проверять все проезжающие автомашины.

В 20.30 неизвестными лицами совершено разбойное нападение на часового в/части 35710 младшего сержанта Баландюка П.Л., 1972 года рождения, у которого похищен автомат марки АК-74.

26 февраля 1992 года. Гедабей. Армяне сосредотачивают силы и средства для нанесения удара по Шыныхской зоне Гедабекского района. Там на границе ими построено 11 новых дорог, в стадии завершения строительство вертолетной площадки недалеко от села Хаджилар, в местечке Соналар Таласы. Наступление ожидается 28 февраля 1992 г.

Аскеран. Примерно в 08.00 азербайджанские отряды самообороны перешли в наступление в районе Гарагая, чтобы спасти ходжалинцев. Атака осуществлялась на армянские позиции в районе постов №4 и №5. Одна часть ходжалинцев попала в засаду именно здесь на выходе из Аскерана в сторону Гарагая. Освобождение Гарагая помогло спасти некоторую часть жителей Ходжалы. Существуют кадры, снятые турецким журналистом совместно с оператором Агаси Хуном, момента атаки на армянские позиции.

Тертер. Начиная с 17.30 до 20.00 со стороны п. Ленинаван Мардакертского района был подвергнут обстрелу город Тертер. Огонь вёлся из тяжелых автоматических орудий, гранатомётов и т.д. Погибло 4 человека (1 сотрудник милиции, 3 - солдаты национальной армии), 9 раненых. Несколько снарядов попали на территорию механического завода, есть разрушения. Из Республики Армения прибыли 2 вертолёта, совершившие посадку на территорию совхоза № 3 близ Ленинавана. В настоящее время в г. Тертере обстановка спокойная.

27 февраля 1992 года. Ходжалы. Массированный обстрел города и наступление на него, начатые 25 февраля, в ночь с 25 на 26 февраля завершились захватом города и аэропорта. Имеются достоверные данные, подтверждающие участие в захвате города, наряду с армянами, военнослужащих и боевой техники 366-го российского МСП. Мирные жители города зверски уничтожались на местах, а часть жителей, которая пыталась бежать в сторону г. Агдам была расстреляна на склонах высот, прилегающих к селу Нахичеваник, населенному армянами, и вдоль дороги Аскеран-Агдам. Сегодня часть раненых и трупы были вывезены в Агдам, а затем тяжелораненные вывозились в г. Баку. По предварительным данным имеется более тысячи убитых и раненых, часть жителей Ходжалы прячется в лесах и не может выйти к близлежащим селам и к Агдаму.

После захвата г. Ходжалы армянские бандформирования создают заслоны вдоль дороги Аскеран-Ханкенди, занимают господствующие высоты и укрепляются на новых позициях.

Агдам. В 17.30 силы самообороны Агдамского района в районе с Шелли (Каракал) прорвали оборонительный рубеж армянских боевиков, вышли на трассу Агдам-Аскеран и с боем дошли до поста ГАИ у въезда в Аскеран. Захватив пост, военнослужащие национальной обороны по рации связались с г. Ходжалы.

В 19.30 из г. Шуша поступили данные, что в г. Ходжалы в окружении осталось местные жители из отряда самообороны численностью около 15 человек, в основном мужчины. Они отклонили призыв армян сдаться и продолжают сопротивление, по рации постоянно обращаются о помощи. В Агдаме обстановке остаётся довольно напряженной и продолжает нагнетаться в связи с положением вокруг г. Ходжалы. В Агдамскую мечеть доставлены 6 трупов из числа жителей Ходжалы, среди которых убитый ребенок 8-9 лет и беременная женщина.

По имеющимся данным, уполномоченный президента по Карабаху М. С. Мамедов вместе с главой исполнительной власти г. Агдама Г. Ахундовым утром вылетели в г. Баку для встречи с Президентом Азербайджанской Республики. В 02.00 отряды самообороны и бойцы национальной армии оставили захваченные в Аскеранском районе позиции в связи с непоступлением подкрепления. В настоящее время идут бои в районах Шелли (Агдамского района) и Нахичеваник (Аскеранского района), Кичан и Сырхавенд (Агдеринского района).

По полученным данным в лесных массивах сел Абдал и Гюлаблы Агдамского района находятся беженцы, прорвавшиеся из окружения из г. Ходжалы, около 300 человек. Ночью со стороны с. Хормирован Агдеринского района из тяжелых орудий было обстреляно село Умудлу Агдамского района, повреждены 2 дома, данных о жертвах нет.

Тертер. Одновременно армянские вооруженные формирования продолжают обстрел азербайджанских сел как вдоль всей границы, так и в Карабахе. Со стороны с. Маргушаван (бывш. Ленинаван) Агдеринского (бывш. Мардакертского) района был подвергнут обстрелу г. Тертер. Убито 4 человека и ранено - 9.

Агдере. Со стороны населенного армянами с. Кичан произведен обстрел с. Сырхавенд, по непроверенным данным, 2 человека погибли и ранен боец национальной армии. Наблюдается скопление боевой техники и вооруженных формирований вокруг с, Сырхавенд. 21 февраля было отмечено прибытие туда 3-х БМП, 2-х БТР и 1-го танка. 26 и 27 февраля отмечались прилеты вертолетов, очевидно для доставки боеприпасов и боевиков.

Геранбой. В с. Хархапут Геранбойского района (Азербайджанская Республика) наблюдается концентрация армянских боевиков и военной техники. В село из Республики Армения на вертолетах доставлено вооружение (ракеты типа «Алазань») и боеприпасы. 28 февраля ожидается прибытие в с. Хархапут транспортных вертолетов для доставки боевиков, продовольствия и горючего.

В населенных пунктах Эркеч, Манашид и Бузлук Карабаха наблюдается скопление армянских вооруженных формирований. На окраине с. Бузлук зафиксировано 8-10 единиц бронетехники (БТР, БМП).

За истекшие сутки армянские вооруженные отряды произвели обстрел г. Шуша, с. Солтаны Тертерского района, с.с. Куллу, Агкенд и Агакишиляр Зангеланского района, с.с. Шафаг и Зейва Геранбойского района, с. Тодан Ханларского района, с. Дилавар Физулинского района и пост в Лачынском районе. В обстрелах армяне применяли бронетехнику, минометы, гранатометы, установки «Алазань» и другую боевую технику и вооружение. Потери уточняются.

Оккупация Азербайджанских земель, геноцид азербайджанцев – это не просто конфликт на национальной почве. Это имевшая место целенаправленная политика агрессии, экспансии, уничтожения мирного населения на национальной почве с целью очищения территорий для создания мифической «Великой Армении».