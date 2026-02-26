В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, инцидент случился 25 февраля около 12:30. Мушфиг Насиров (1969 г. р.), управляя грузовым автомобилем марки MAN на территории города Кюрдамир, совершил наезд на пешехода Тейюба Алиева (1949 г. р.), который пытался перейти дорогу перед транспортным средством. В результате происшествия Т. Алиев скончался в Кюрдамирской районной больнице.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.