Парламент Эстонии распространил заявление в связи с Ходжалинским геноцидом.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на посольство Азербайджана в Эстонии.

«Эстонско-азербайджанская межпарламентская группа дружбы парламента Эстонии выражает глубокие соболезнования азербайджанскому народу в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской резни.

Межпарламентская группа дружбы чтит память 600 гражданских жертв и выражает поддержку усилиям Азербайджанского государства по установлению устойчивого мира на своей территории», говорится в заявлении.

«Мы разделяем боль азербайджанского народа в связи с Ходжалинской резней, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время оккупации Ходжалы были жестоко убиты более 600 невинных мирных жителей, включая большое количество детей, женщин и стариков. Мы решительно осуждаем преступления против человечности, совершенные против гражданского населения Азербайджана во время оккупации Ходжалы.

Мы признаем, что все страны региона имеют право на суверенитет и территориальную целостность, а также на неприкосновенность международно признанных границ, и выражаем поддержку усилиям Азербайджанской Республики по установлению устойчивого мира, интеграции и реконструкции на своей территории.

Межпарламентская группа дружбы также пользуется случаем, чтобы подчеркнуть важность устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе, а также уважения принципов международного права; мы ценим диалог, укрепление доверия и мирное развитие региона. Эстонско-азербайджанская межпарламентская группа дружбы высоко оценивает парламентское сотрудничество между нашими странами и привержена его дальнейшему укреплению», - отмечается в заявлении.