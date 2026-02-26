 Флешмоб в память о жертвах Ходжалинского геноцида - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Флешмоб в память о жертвах Ходжалинского геноцида - ФОТО

First News Media23:25 - 26 / 02 / 2026
Флешмоб в память о жертвах Ходжалинского геноцида - ФОТО

26 февраля в городе Ходжалы состоялся флешмоб, посвященный памяти жертв геноцида, по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в ходе акции, в которой приняли участие ученики Ходжалинской городской полной средней школы номер 1, была почтена память жертв трагедии и зажжены 63 свечи о 63 детях, погибших во время геноцида. Ученики со свечами в руках скандировали имена 63 детей, которые никогда не вырастут, почтили их память на родине - в Ходжалы.

По словам заведующей отделом по связям с общественностью службы Афет Тельмангызы, «тем самым, мы показываем миру, что не забыли жертв Ходжалинского геноцида». «Сегодня мы возрождаем нашу память светом зажженных здесь свечей. Каждая из них - это целая жизнь. Это детский смех, который остался незавершенным. Это материнский плач. Эти свечи горят в память о 63 младенцах Ходжалы. Они должны были пойти в школу, расти и жить. Это пламя - свет их незавершенных жизней. Эти свечи также для матерей и отцов, которые пытались защитить свои семьи. Это - не свечи угасших жизней, а свечи неугасимой истины».

Мероприятие продолжилось демонстрацией литературно-художественного произведения, поставленного студентами, чтением стихов, посвященных трагедии в Ходжалы.

В рамках флешмоба также была организована фотовыставка, отражающая ужасы Ходжалы. Мероприятие завершилось тем, что учащиеся скандировали лозунги «Ходжалы свободен!» и «Мы не забыли Ходжалы!» и, выстроившись под звуки песни «Ай, Ходжалы!», посвященной Ходжалы, который сегодня восстанавливается, наполняется детским смехом и согревается дыханием его исконных жителей, образовали слово «Ходжалы», почтив память жертв геноцида.

Поделиться:
326

Актуально

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован ...

В мире

Пакистан заявил о ликвидации 30 боевиков «Талибана» у границы с Афганистаном - ...

Политика

Постпредство Азербайджана при ООН: Мировая общественность осуждает резню в ...

Политика

Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен

Общество

Дочь шехида назначена директором школы в Сумгайыте

Начинается электронная регистрация по приему на работу директоров

Флешмоб в память о жертвах Ходжалинского геноцида - ФОТО

В Мадриде состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинской трагедии - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

​​​​​​​Вызванная в прокуратуру Челси Бахшиева покинула Азербайджан

В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК

Погода на среду: В Баку ожидается дождь

В Баку введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут

Последние новости

Арагчи: Технические группы Ирана и США проведут консультации в Вене 2 марта

Сегодня, 00:20

Зеленский: Очередные переговоры Украины, США и РФ вероятно состоятся в марте в Абу-Даби

Сегодня, 00:00

Дочь шехида назначена директором школы в Сумгайыте

26 / 02 / 2026, 23:53

Начинается электронная регистрация по приему на работу директоров

26 / 02 / 2026, 23:50

Пакистан заявил о ликвидации 30 боевиков «Талибана» у границы с Афганистаном - ОБНОВЛЕНО

26 / 02 / 2026, 23:38

Стала известна дата полной блокировки Telegram в России

26 / 02 / 2026, 23:30

Флешмоб в память о жертвах Ходжалинского геноцида - ФОТО

26 / 02 / 2026, 23:25

Глава МИД Омана сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана - ОБНОВЛЕНО

26 / 02 / 2026, 23:00

Постпредство Азербайджана при ООН: Мировая общественность осуждает резню в Ходжалы

26 / 02 / 2026, 22:50

В Мадриде состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинской трагедии - ФОТО

26 / 02 / 2026, 22:40

В Большой церкви Гааги Гроте Керк почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

26 / 02 / 2026, 22:20

Спецпредставитель Путина прибыл в отель в Женеве на переговоры с США

26 / 02 / 2026, 22:00

Задержано лицо, распространявшее оскорбительные материалы о студентах БГУ

26 / 02 / 2026, 21:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик, посвящённый его поездке в Ходжалы

26 / 02 / 2026, 21:21

В азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО

26 / 02 / 2026, 21:00

Хикмет Гаджиев и посол Индонезии обсудили стратегию укрепления двустороннего сотрудничества - ФОТО

26 / 02 / 2026, 20:20

Россия разрешила преступникам-иностранцам идти на войну вместо выдачи на родину

26 / 02 / 2026, 20:20

Instagram будет предупреждать родителей, если их ребенок проявит интерес к самоубийству

26 / 02 / 2026, 20:00

Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен

26 / 02 / 2026, 19:50

Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно по делу о драке и ограблении в бане

26 / 02 / 2026, 19:41
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50