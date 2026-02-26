Флешмоб в память о жертвах Ходжалинского геноцида - ФОТО

26 февраля в городе Ходжалы состоялся флешмоб, посвященный памяти жертв геноцида, по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в ходе акции, в которой приняли участие ученики Ходжалинской городской полной средней школы номер 1, была почтена память жертв трагедии и зажжены 63 свечи о 63 детях, погибших во время геноцида. Ученики со свечами в руках скандировали имена 63 детей, которые никогда не вырастут, почтили их память на родине - в Ходжалы.

По словам заведующей отделом по связям с общественностью службы Афет Тельмангызы, «тем самым, мы показываем миру, что не забыли жертв Ходжалинского геноцида». «Сегодня мы возрождаем нашу память светом зажженных здесь свечей. Каждая из них - это целая жизнь. Это детский смех, который остался незавершенным. Это материнский плач. Эти свечи горят в память о 63 младенцах Ходжалы. Они должны были пойти в школу, расти и жить. Это пламя - свет их незавершенных жизней. Эти свечи также для матерей и отцов, которые пытались защитить свои семьи. Это - не свечи угасших жизней, а свечи неугасимой истины».

Мероприятие продолжилось демонстрацией литературно-художественного произведения, поставленного студентами, чтением стихов, посвященных трагедии в Ходжалы.

В рамках флешмоба также была организована фотовыставка, отражающая ужасы Ходжалы. Мероприятие завершилось тем, что учащиеся скандировали лозунги «Ходжалы свободен!» и «Мы не забыли Ходжалы!» и, выстроившись под звуки песни «Ай, Ходжалы!», посвященной Ходжалы, который сегодня восстанавливается, наполняется детским смехом и согревается дыханием его исконных жителей, образовали слово «Ходжалы», почтив память жертв геноцида.