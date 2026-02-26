 Бакинский суд отказал в домашнем аресте фигурантам дела о терроризме | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Бакинский суд отказал в домашнем аресте фигурантам дела о терроризме

First News Media10:22 - Сегодня
Бакинский суд отказал в домашнем аресте фигурантам дела о терроризме

В Баку состоялось подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении группы граждан Азербайджана, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации.

Как сообщает Report, процесс прошел в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Намига Керимова.

В ходе заседания были уточнены анкетные данные обвиняемых - Вугара Наджафли, Джамала Гёзалова, Тофига Юсифли, Дадаша Гашимова, Мухаммеда Гусейнли, Мушфига Гашимова, Мир Джавада Гусейнли и Турала Агаева.

Защита выступила с ходатайством о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Однако суд, удалившись на совещание, отказал в удовлетворении ходатайства, оставив избранную меру пресечения без изменений.

Суд постановил передать уголовное дело на судебное разбирательство по существу. Первое заседание назначено на 11 марта.

Напомним, уголовное дело возбуждено Службой государственной безопасности (СГБ). Согласно материалам дела, обвиняемые, действуя в связке с международными террористическими организациями, сформировали преступные объединения на территории страны, готовили террористические акты, создавали подземные укрытия в лесных массивах на севере страны, а также обеспечивали себя оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и техническими средствами.

Следствием установлено, что Вугар Наджафли, Джамал Гёзалов, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов в 2024 году покинули территорию Азербайджана и скрывались в горных районах на границе Пакистана с Афганистаном. По данным СГБ, они проходили боевую подготовку и участвовали в вооруженных конфликтах за пределами страны в составе международной террористической организации.

В результате совместных с зарубежными спецслужбами оперативно-розыскных мероприятий все они были задержаны и доставлены в Азербайджан.

По данным СГБ, террористическая деятельность Тофига Юсифли и Дадаша Гашимова финансировалась гражданами Азербайджана Мир Джавадом Гусейнли и Туралом Агаевым.

Обвиняемым инкриминируются статьи 214-1 (финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе) и 283-1.3 (участие в созданных за пределами Азербайджана устойчивых группах, религиозных учениях и вооружённых конфликтах на почве религиозной вражды) УК АР. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Поделиться:
326

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам ...

Общество

Какая погода будет в Азербайджане в пятницу?

Экономика

Moody’s сохраняет позитивный прогноз по банковскому сектору Азербайджана

Политика

Официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам ...

Общество

Какая погода будет в Азербайджане в пятницу?

Для кого предназначена новая полоса на улице Бакиханова? - Официальный ответ

Фонд соцзащиты обратился к гражданам из-за мошеннического видео о выплатах

В сумгайытской больнице скончалась женщина на восьмом месяце беременности

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Тиктокерша «Koti» арестована

С завтрашнего дня на этом маршруте начнут курсировать новые автобусы

Газанфар Пашаев: Я не спал, мне светили в глаза и снимали

Передачи Эльгиза и Толика закрываются

Последние новости

Какая погода будет в Азербайджане в пятницу?

Сегодня, 13:55

МО: Турция не планирует вторжения в Иран при нападении на него США

Сегодня, 13:50

Для кого предназначена новая полоса на улице Бакиханова? - Официальный ответ

Сегодня, 13:42

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Сегодня, 13:37

Фонд соцзащиты обратился к гражданам из-за мошеннического видео о выплатах

Сегодня, 13:20

Moody’s сохраняет позитивный прогноз по банковскому сектору Азербайджана

Сегодня, 13:17

В сумгайытской больнице скончалась женщина на восьмом месяце беременности

Сегодня, 12:55

В тайниках наркоторговца в Баку нашли более 50 кг марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 12:47

Пезешкиан опроверг слова Трампа о 32 тыс. жертв среди протестующих

Сегодня, 12:40

В Женеве начался третий раунд переговоров Ирана и США по ядерному досье

Сегодня, 12:37

Глава Минздрава заявил о прогрессе в области эстетической и пластической хирургии

Сегодня, 12:33

Госпредприятия Азербайджана будут отчитываться перед новым агентством мониторинга при Минфине

Сегодня, 12:20

Орбан обратился с резким требованием к Зеленскому

Сегодня, 12:18

Официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 12:00

МВД Кубы: задержанные с катера признались в террористических намерениях

Сегодня, 11:58

Теймур Мусаев о возможном объединении TƏBİB с Минздравом

Сегодня, 11:55

Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил президент

Сегодня, 11:52

Ким Чен Ын полностью отказался от связей с Южной Кореей, назвав ее врагом

Сегодня, 11:48

Азербайджан призывает Британию уважать суверенитет страны

Сегодня, 11:45

В двух районах Азербайджана задержаны браконьеры

Сегодня, 11:35
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50