 Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:00 - Сегодня
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности несчастного случая, произошедшего в поселке Бадамдар Сабаильского района на территории строительства вилл, принадлежащих ООО "Huner Group".

Официальный представитель компании Насими Пашаев в заявлении для Baku TV сообщил, что инцидент произошел 25 февраля около шести часов вечера.

«Для обеспечения данных жилых домов электроснабжением, наряду с другими коммуникациями, необходимо проложить электрические кабели. За пределами этого участка находился большой кабельный барабан.

Несчастный случай произошел из-за того, что барабан пришел в движение, а сотрудник растерялся», - отметил он.

Н. Пашаев также добавил, что в настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по данному факту

11:03

В Баку сотрудник строительной компании погиб в результате падения на него электрического кабельного барабана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Бадамдар Сабаильского района столицы. Работник ООО «Huner Group», житель Нефтчалинского района Рамиль Алисафа оглу Сафаров (1988 г. р.), скончался на месте от полученных травм после того, как на него упал электрический барабан.

По данному факту ведется расследование.

Поделиться:
940

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Политика

Эрдоган: «Мы никогда не забудем Ходжалинскую резню»

Политика

Ильхам Алиев: На примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим ...

Общество

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Общество

В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

Пассажиры бакинского аэропорта теперь могут заказать такси в зоне выдачи багажа

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила

Тиктокерша «Koti» арестована

​​​​​​​Вызванная в прокуратуру Челси Бахшиева покинула Азербайджан

Погода на среду: В Баку ожидается дождь

Последние новости

В Финляндии проводится кампания в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Захарова: Россия исполняет договоренности в связи с крушением самолета AZAL

Сегодня, 18:15

Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН

Сегодня, 18:05

Эрдоган: «Мы никогда не забудем Ходжалинскую резню»

Сегодня, 17:45

В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:35

Захарова – представителям ЕС: «Сидите под столом и не вякайте»

Сегодня, 17:32

Армянские пограничники заменили российских на еще одном КПП на границе с Турцией

Сегодня, 17:32

Пассажиры бакинского аэропорта теперь могут заказать такси в зоне выдачи багажа

Сегодня, 17:30

Президент: Сегодня Азербайджанское государство настолько сильное, что никому и в голову не придет совершить против нас какую-либо провокацию

Сегодня, 17:14

Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти

Сегодня, 17:06

Премьер-министр Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Сегодня, 17:05

Ильхам Алиев: На примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа

Сегодня, 17:03

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня, 17:00

Связанный с Эпштейном президент Давосского форума подал в отставку

Сегодня, 16:57

Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Сегодня, 16:52

Иран не против TRIPP, но с оговорками: посол представил детали

Сегодня, 16:47

Дума вводит наказание за отрицание геноцида советского народа

Сегодня, 16:42

Милли Меджлис призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид

Сегодня, 16:37

Посол: Армения заверила, что никогда не станет антииранским плацдармом

Сегодня, 16:33

Хакан Фидан: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан

Сегодня, 16:23
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50