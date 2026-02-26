Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности несчастного случая, произошедшего в поселке Бадамдар Сабаильского района на территории строительства вилл, принадлежащих ООО "Huner Group".

Официальный представитель компании Насими Пашаев в заявлении для Baku TV сообщил, что инцидент произошел 25 февраля около шести часов вечера.

«Для обеспечения данных жилых домов электроснабжением, наряду с другими коммуникациями, необходимо проложить электрические кабели. За пределами этого участка находился большой кабельный барабан.

Несчастный случай произошел из-за того, что барабан пришел в движение, а сотрудник растерялся», - отметил он.

Н. Пашаев также добавил, что в настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по данному факту

В Баку сотрудник строительной компании погиб в результате падения на него электрического кабельного барабана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Бадамдар Сабаильского района столицы. Работник ООО «Huner Group», житель Нефтчалинского района Рамиль Алисафа оглу Сафаров (1988 г. р.), скончался на месте от полученных травм после того, как на него упал электрический барабан.

По данному факту ведется расследование.