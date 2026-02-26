Начинается электронная регистрация по приему на работу директоров

С 11:00 27 февраля 2026 года стартует этап электронной подачи документов в рамках конкурса на замещение должности директора в 69 государственных общеобразовательных учреждениях, где имеются вакансии.

Регистрация кандидатов будет открыта до 17:00 6 марта 2026 года по ссылке: https://miq.edu.az/direktor.

Соответствующую информацию распространило Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Процесс организуется Министерством науки и образования в централизованном формате с использованием специального программного обеспечения и проводится на конкурсной основе. Конкурс включает два этапа — отборочный и собеседование.

На этапе отбора будет проверяться достоверность представленных кандидатами сведений и документов. По итогам проверки допущенные претенденты перейдут к этапу собеседования. Перечень вакантных должностей сформирован на основании данных по состоянию на 20 февраля 2026 года.

К участию в собеседовании кандидаты будут приглашаться в установленной очередности в соответствии с действующими правилами.

Собеседования проведут профильные комиссии, сформированные Министерством науки и образования.

Во время интервью претенденты будут оцениваться по следующим направлениям: лидерские качества и стратегическое мышление, педагогическая деятельность, управленческие и организационные способности, коммуникативные навыки, умение решать проблемы и принимать решения, цифровая грамотность, а также социально-эмоциональные компетенции.

Результаты конкурса можно будет просмотреть в разделе «Личная страница» на портале.

С кандидатами, успешно прошедшими все этапы, трудовые отношения будут оформлены в соответствии с требованиями законодательства.