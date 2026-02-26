 Дочь шехида назначена директором школы в Сумгайыте | 1news.az | Новости
Дочь шехида назначена директором школы в Сумгайыте

First News Media23:53 - 26 / 02 / 2026
В среднюю школу № 8 города Сумгайыт назначен новый директор.

Как сообщает Unikal, на эту должность назначена Мехтиева Заминa Бахман гызы.

Заминa Мехтиева по специальности является учителем биологии и начала свою педагогическую деятельность в 2015 году.

Отметим, что её дед - председатель сельского совета села Новлу Губадлинского района Мехдиев Мехди Гасым оглы - в 1989 году был взят в плен армянами, спустя четыре месяца жестоко убит и стал одним из первых шехидов Губадлы.

Её отец, учитель истории Мехдиев Бахман Мехди оглы, после гибели отца вступил в ряды полиции, добровольно участвовал в защите территорий Азербайджана, был награждён нагрудным знаком и медалями. 26 октября 1992 года он героически погиб в бою за высоту Топагач у села Басарат и посмертно был удостоен медали «За Родину».

Брат Замины Мехтиевой - юрист Мехдиев Замин Бахман оглы - получил ранения в ходе Отечественной войны и награждён медалями «За освобождение Джебраила», «Участник Отечественной войны» и «За Родину».

