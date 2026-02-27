На границе с Ираном произошло вооруженное столкновение с контрабандистами - ФОТО

Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков на территорию страны.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), продолжаются успешные мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, передает 1news.az.

20 февраля на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск ГПС была зафиксирована попытка нарушения государственной границы со стороны четырех неизвестных лиц, следовавших из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Пограничная застава была немедленно поднята по команде «К бою!», были приняты необходимые меры по пресечению нарушения госграницы. Пограничный наряд отдал приказ «Стой!» и начал преследование нарушителей, был открыт предупредительный огонь в воздух.

Однако нарушители не подчинились приказу и оказали вооруженное сопротивление. С целью покушения на жизнь пограничников они открыли огонь, после чего, бросив имевшиеся при них свертки, скрылись в обратном направлении, воспользовавшись темным временем суток и лесистой местностью.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел, на территории были обнаружены и изъяты принадлежавшие нарушителям 3 (три) свертка с наркотическими средствами общим весом 33 килограмма 900 граммов, а также другие вещественные доказательства.

О произошедшем инциденте была проинформирована противоположная сторона по линии пограничного представительства.

В настоящее время оперативно-следственные и розыскные мероприятия по факту продолжаются.