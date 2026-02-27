 Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Эфиопии в расширенном составе, между двумя странами подписан ряд документов | 1news.az | Новости
First News Media13:37 - Сегодня
27 февраля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абием Ахмедом Али в расширенном составе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, затем с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в оборонной сфере» и «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в организации тридцать второй сессии Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP32)».

Отметим, что в рамках визита Премьер-министра Эфиопии в нашу страну были подписаны «Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Федеративной Демократической Республики Эфиопия», «Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Федеральной комиссией по этике и противодействию коррупции Эфиопии», «Меморандум о взаимопонимании между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики и Эфиопской инвестиционной комиссией» и «Меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» и Эфиопской вещательной корпорацией».

