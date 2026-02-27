Агиль Аббас предложил снять 10 фильмов на средства, найденные в доме у Рамиза Мехтиева

«К большому сожалению, у нас производство кино ложится в основном на плечи Министерства культуры. Хотя в стране существуют крупные компании, холдинги и широкие спонсорские возможности. Почему структуры, спонсирующие спорт - и в особенности футбол, - не могут поддержать и кинопроизводство? Кино - это средство как культурной, так и стратегической коммуникации».

Как передает 1news.az со ссылкой на oxu.az, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Агиль Аббас.

Он отметил, что о наших выдающихся исторических личностях можно снимать масштабные художественные фильмы:

«К примеру, в доме Рамиза Мехтиева было найдено 17 миллионов манатов. 17 миллионов - это 10 высокобюджетных полнометражных фильмов. Отдайте эти деньги, пусть снимается кино, пусть ведется пропаганда».