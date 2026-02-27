Президент утвердил План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Глава государства распорядился обеспечить финансирование мер, предусмотренных в Плане действий, за счет государственного бюджета и других источников, предусмотренных законом.

Совету по цифровому развитию поручено осуществлять координацию и контроль за реализацией мер, предусмотренных в Плане действий.

Министерству цифрового развития и транспорта поручено раз в квартал информировать Президента АР о ходе реализации мер, предусмотренных в Плане действий; представить в Министерство финансов предложения о предусмотрении в процессе ежегодного составления государственного бюджета необходимых финансовых средств в целях финансирования мер, предусмотренных в Плане действий.

Министерству финансов поручено в целях финансирования мер, предусмотренных в Плане действий, при ежегодном составлении государственного бюджета проводить соответствующую работу для предусмотрения необходимых финансовых средств отдельной строкой, с проведением финансовой экспертизы;

Мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных в Плане действий, поручено осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Министерства цифрового развития и транспорта АР.