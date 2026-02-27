AQTA предупредило о рисках покупки средств для похудения в соцсетях - ВИДЕО

В последнее время в социальных сетях широко распространяется использование чаёв и кофейных напитков, предлагаемых с целью похудения.

В AQTA отмечают, что реклама таких продуктов, обещающих быструю потерю веса и продвигаемых под лозунгами «сжигание жира» и «ускорение обмена веществ», приобрела интенсивный характер.

Согласно подпунктам 17.2.3 и 17.2.5 Закона «О продовольственной безопасности», на этикетке или в рекламе пищевых продуктов не допускается указывать эффекты или свойства, не присущие данному продукту, а также заявлять о способности предотвращать заболевания или обладать лечебными свойствами.

Средства, способствующие снижению или увеличению веса, существуют, однако такие продукты должны проходить государственную регистрацию и допускаться к обороту в соответствии с требованиями Закона «О лекарственных средствах».

В AQTA подчеркивают, что потребителям не рекомендуется приобретать и использовать продукцию неизвестного состава и сомнительного происхождения, особенно предлагаемые неофициально через социальные сети и другие платформы электронной торговли.

Отмечается, что использование любых средств для снижения или набора веса должно осуществляться только по рекомендации врача - основными приоритетами должны оставаться принципы здорового и сбалансированного питания, а также регулярная физическая активность.