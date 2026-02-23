 Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила | 1news.az | Новости
Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила

Сегодня
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова состоялось очередное заседание по уголовному делу Бабека Ибадова, обвиняемого в убийстве племянника.

Как сообщает Lent.az, процесс продолжился допросом правопреемницы потерпевшей стороны.

Правопреемница потерпевшего И.С. заявила, что не имеет претензий к обвиняемому. По её словам, ее сын Ясин учился заочно в Мингячевирском университете и должен был приехать домой на каникулы, однако не прибыл. Женщина отправила ему деньги на дорогу, после чего он сообщил, что направляется в Шамахы и собрал вещи. Позже из его публикации в Instagram стало известно, что он уехал в Турцию.

«Я позвонила родственникам мужа и сказала, что Ясин не приехал домой. Они поехали за ним в Турцию. Мне сообщили, что он не захотел возвращаться. Я не видела, как произошёл инцидент. О смерти сына узнала на следующий день. На брата мужа не жалуюсь, я его простила», — сказала она в суде.

Суд также огласил показания И.С., данные на предварительном следствии. В них отмечалось, что Ясин являлся представителем сексуального меньшинства, что вызывало к нему неприязнь в семье. По её словам, обвиняемый, будучи участником войны, не мог принять данный факт.

Следующее судебное заседание назначено на 4 марта в 17:30.

Напомним, что инцидент произошёл 6 ноября 2025 года на улице Башира Сафароглу в Сабаильском районе Баку.

Ясин Сеймур оглы Ибадов, 2006 года рождения, был убит ножевыми ранениями.

В результате оперативных мероприятий был задержан 38-летний дядя погибшего — Бабек Ибадов.

Сообщается, что убитый Ясин Ибадов был представителем ЛГБТ и был известен под прозвищем «Рузгар».

По факту в прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело. Б. Ибадову предъявлены обвинения по статьям 120.2.2, 120.2.4, 221.3 и 228.5 Уголовного кодекса.

