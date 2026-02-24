Погода на среду: В Баку ожидается дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 25 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В первой половине дня в отдельных районах возможен моросящий дождь. Северо-восточный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит +3…+5 °C, днём +6…+9 °C. Атмосферное давление - 762 мм рт. ст., относительная влажность - 70–80 %.

В районах Азербайджана местами пройдут кратковременные осадки, в горных районах ожидается снег.

Днём осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью +4…+7 °C, днём +10…+15 °C; в горах ночью +0…+4 °C, днём +5…+10 °C.