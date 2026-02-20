Обнародована повестка следующего заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 24 февраля.

В повестку включено 10 вопросов.

1.О внесении изменений в Постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики «Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики»;

2.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах» (третье чтение);

3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности» (третье чтение);

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании»;

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (второе чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об изъятии земель для государственных нужд» (второе чтение);

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» и «О трудовых пенсиях»» (второе чтение);

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О недрах» (первое чтение);

10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О автомобильном транспорте»» (первое чтение).