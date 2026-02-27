Азербайджан призвал британский парламент отменить провокационные слушания

Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией выражает обеспокоенность и разочарование в связи с инициативой проведения в британском парламенте расследования, касающегося бывшего преступного сепаратистского режима, действовавшего на международно признанных территориях Азербайджана.

Об этом говорится в письме, направленном зампредом комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, руководителем рабочей группы по межпарламентским связям с Великобританией Фаризом Исмаилзаде членам британского парламента - баронессе Хелене Кеннеди, Брендану О’Хара и Джессике Морден.

В письме заявлено, что подобная инициатива может нанести серьезный удар по мирному процессу, продвигающемуся в настоящее время между Азербайджаном и Арменией, который также на высоком уровне поддерживается правительством Великобритании.

В документе подчеркивается, что после тяжелого этапа, вызванного незаконной армянской оккупацией азербайджанских земель на протяжении более тридцати лет и изгнанием около миллиона азербайджанцев из своих родных мест, Армения и Азербайджан сейчас добиваются реального прогресса в мирном процессе при поддержке США и европейских партнеров. В связи с этим отмечается, что планируемые провокационные слушания по поводу ныне не существующего сепаратистского режима будут основываться на ложной и предвзятой информации радикальных, выступающих против мира диаспорских групп и лоббистских кругов.

Ф.Исмаилзаде подчеркнул, что на Южном Кавказе нет места реваншизму, и стороны должны совместными усилиями действовать в направлении укрепления мира и предотвращения возврата к политике войны.

В завершение письма звучит призыв отменить вышеупомянутую инициативу по расследованию. Было заявлено, что члены азербайджанского парламента, в частности члены рабочей группы по связям с Великобританией, верят в поддержку британских парламентариев в этом вопросе и надеются, что продолжающееся стратегическое партнерство между двумя странами внесет дополнительный вклад в мирный процесс на Южном Кавказе.